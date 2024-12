Zwei Einbrüche im Kreis Neustadt/WN

Am vergangenen Freitag und Samstag kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen in Schlammersdorf und Pressath im Kreis Neustadt.

In beiden Fällen drangen die Täter durch den Wintergarten ein und durchwühlten Schubladen und Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Kripo Weiden prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht.

Der erste Fall ereignete sich am 13. Dezember in Schlammersdorf. Im Tatzeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße ein. Dafür ging er durch den unversperrten Wintergarten und öffnete gewaltsam eine Tür auf der Rückseite des Hauses. Im Erdgeschoss und im ersten Stock durchwühlte er Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter Bargeld und Schmuck im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Anschluss flüchtete dieser unerkannt. Der Schaden an der Haustür wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Einen Tag später nutzte ein Einbrecher erneut die früh einsetzende Dunkelheit. Zwischen 15:15 Uhr und 18:20 Uhr brach er in ein Mehrfamilienhaus in der Lettenstraße in Pressath ein. Auch hier nutzte der bislang Unbekannte den Weg über den Wintergarten und öffnete dort gewaltsam eine Tür. Im Erdgeschoss und im ersten Stock des Hauses wurden Schubläden und Schränke durchwühlt. Der Täter flüchtete mit Wertgegenständen und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.