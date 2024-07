Einbruch in Tankstelle

Mit brachialer Gewalt ist ein Mann in der Nacht zum Freitag in eine Tankstelle in Waldsassen im Kreis Tirschenreuth eingebrochen.

Der 47-jährige Landkreisbewohner schlug mit einem Hammer gegen die Glastür der Tankstelle in der Mitterteicher Straße. Anschließend drückte er die Tür zur Seite und gelangte so ins Innere. Aus dem Tankstellenshop entwendete er Tabakwaren im Wert von rund 70 Euro und flüchtete anschließend. Durch schnelle Ermittlungen am Tatort und einen Zeugenhinweis konnte der Tatverdächtige noch in der Nacht in seiner Wohnung festgenommen werden. Das Diebesgut sowie weitere Beweismittel konnten sichergestellt werden. Der Mann muss sich nun wegen schweren Diebstahls verantworten.