Diebe sind in am frühen Sonntagmorgen in ein Wohnhaus in Vilseck im Landkreis Amberg-Sulzbach eingedrungen. Sie erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Betroffen von dem Einbruch war das Wohnhaus einer 41-Jährigen am Hans-Ohorn-Platz. Die Bewohnerin befand sich zum Tatzeitpunkt im Schlafzimmer und wurde durch die Geräuschkulisse geweckt. Die Räuber konnten jedoch unerkannt mit ihrem Diebesgut türmen. Hinweise zu dem Fall nimmt die Kripo Amberg entgegen.