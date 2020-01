Ein herrenloses Huhn hat eine Schülerin am Dienstag in Sulzbach-Rosenberg gefunden. Die 18-Jährige entdeckte das Federvieh gegen 13 Uhr am Fahrbahnrand der Rosenbachstraße.

Da die Tierfreundin befürchtete, dass das Huhn unter die Räder kommt, packte sie die Henne kurzerhand ein. Sie sitzt jetzt im Hühnerstall ihrer Großmutter in guter Gesellschaft. Der Besitzer der Eierlieferantin soll sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg melden.