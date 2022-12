Einbruch während Klinikaufenthalts

Ein dreister Diebstahl beschäftigt die Polizei in Neunburg vorm Wald. …

Weihnachtsgeschenke gestohlen Ein dreister Diebstahl beschäftigt die Polizei in Neunburg vorm Wald. …

Weihnachtsgeschenke gestohlen Ein dreister Diebstahl beschäftigt die Polizei in Neunburg vorm Wald. …

Beim Betreten ihres Badezimmers hat eine 18-Jährige in der Nacht zu Mittwoch …

Junge Frau wird nachts von einem Unbekannten im Badezimmer überrascht Beim Betreten ihres Badezimmers hat eine 18-Jährige in der Nacht zu Mittwoch …

Junge Frau wird nachts von einem Unbekannten im Badezimmer überrascht Beim Betreten ihres Badezimmers hat eine 18-Jährige in der Nacht zu Mittwoch …

Ein bislang unbekannter Zeitgenosse findet Franken scheinbar so toll, dass er …

Ortsschild „Franken“ gestohlen Ein bislang unbekannter Zeitgenosse findet Franken scheinbar so toll, dass er …

Ortsschild „Franken“ gestohlen Ein bislang unbekannter Zeitgenosse findet Franken scheinbar so toll, dass er …

Symbolfoto: Martin Quast, pixelio.de