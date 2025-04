Einbruchserie in der östlichen Oberpfalz aufgeklärt

Am 17. Und 18. Mai findet in Tirschenreuth der 2. Oberpfalztag statt. Gestern …

Programm des Oberpfalztags steht fest Am 17. Und 18. Mai findet in Tirschenreuth der 2. Oberpfalztag statt. Gestern …

Programm des Oberpfalztags steht fest Am 17. Und 18. Mai findet in Tirschenreuth der 2. Oberpfalztag statt. Gestern …

Die Polizei hat am Donnerstag bei Ellenfeld im Kreis Tirschenreuth einen …

Klein-Lkw mit Diebesgut gestoppt Die Polizei hat am Donnerstag bei Ellenfeld im Kreis Tirschenreuth einen …

Klein-Lkw mit Diebesgut gestoppt Die Polizei hat am Donnerstag bei Ellenfeld im Kreis Tirschenreuth einen …

Unbekannte haben in Bärnau bei der Steinbergkirche die Kreuzwegstationen …

Kreuzwegstationen in Bärnau beschädigt Unbekannte haben in Bärnau bei der Steinbergkirche die Kreuzwegstationen …

Kreuzwegstationen in Bärnau beschädigt Unbekannte haben in Bärnau bei der Steinbergkirche die Kreuzwegstationen …

Archivfoto: Mosbatho / CC BY 4.0

Am Wochenende hatten die Fahnder der Bundespolizeiinspektion Waidhaus und des …

Bundespolizisten beschlagnahmen Pyrotechnik und Waffen Am Wochenende hatten die Fahnder der Bundespolizeiinspektion Waidhaus und des …

Bundespolizisten beschlagnahmen Pyrotechnik und Waffen Am Wochenende hatten die Fahnder der Bundespolizeiinspektion Waidhaus und des …

Symbolfoto: Mario Wallner, pexels.com