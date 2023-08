Eine Million für die Amberger Innenstadt

Die Energiepreispauschale für ärmere Mitbürger spenden. Dazu rufen in Amberg …

Energiepreispauschale für ärmere Mitbürger spenden Die Energiepreispauschale für ärmere Mitbürger spenden. Dazu rufen in Amberg …

Energiepreispauschale für ärmere Mitbürger spenden Die Energiepreispauschale für ärmere Mitbürger spenden. Dazu rufen in Amberg …

Foto: Stadtmarketing Amberg/Michael Sommer