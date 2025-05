Elf Hundewelpen bei Polizeikontrolle entdeckt

Am Samstag kam es zwischen zwei Männern beim Gassigehen in Maxhütte-Haidhof zu …

Ein illegaler Hundetransport wurde am Donnerstag (14.11.) von Grenzpolizisten …

Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de