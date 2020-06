Einen Ausreißer der etwas anderen Art musste die Polizei in Amberg Freitagabend einfangen.

Dort war ein Emu ausgebüxt und konnte schließlich in einer Wiese an der Vils mit tatkräftiger Hilfe von Anwohnern mit einer Hundeleine eingefangen werden. Da der Eigentümer des Laufvogels nicht bekannt ist, wurde der Emu an die Wildtierauffangstation Kümmersbuch übergeben. (RED)