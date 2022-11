Ein entlaufenes Pferd hat am Montagabend zwei Verkehrsunfälle bei Traitsching im Landkreis Cham verursacht.

Nachdem das Pferd am Montag aus seiner Koppel ausgebüxt war, lief es die Straße entlang und krachte dort in einen VW. So heftig, dass an dem Auto ein Totalschaden entstand. Fahrer und Beifahrer blieben zum Glück unverletzt.

Das Pferd lief derweil weiter und streifte noch ein anderes Auto. Danach wurde das Pferd eingefangen und in eine Pferdeklinik gebracht.