Müllwerker angefahren und abgehauen

In Bad Kötzting im Landkreis Cham ist am Dienstagvormittag ein Müllwerker von einem bislang Unbekannten angefahren worden.

Der 19-Jährige leerte gegen 10:45 Uhr die Mülltonnen im Bereich „Am Schinderbuckel“. Als er gerade eine Mülltonne in das Fahrzeug einhängen wollte, fuhr ein kleinerer SUV an ihm vorbei. Der Fahrer hielt aber nicht den erforderlichen Abstand ein und touchierte so den Arbeiter am linken Unterschenkel. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Der 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum flüchtigen Unfallfahrer aufgenommen. Den Beamten sind immerhin einige Teile des KfZ-Kennzeichens bekannt.