Ein 21-Jähriger hat das winterliche Wetter am Dienstag in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth für Driftübungen genutzt.

Auf einem belebten Supermarktparkplatz hat er mehrfach stark beschleunigt, um in die Kurven zu rutschen. Er raste dabei auch direkt am geöffneten Haupteingang vorbei und gefährdete so Fußgänger und geparkte Fahrzeuge. Die Polizei stoppte den 21-Jährigen. Er muss sich jetzt deshalb verantworten. Außerdem hatten er und sein 18-jähriger Beifahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt.