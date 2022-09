Erlebnisbad in Schwandorf schließt

Das Schwandorfer Erlebnisbad schließt am Sonntag, den 25.09.2022, nach einem heißen Sommer seine Pforten.

Fast 200.000 Badegäste besuchten in diesem Jahr das Bad. Das sind zwar weniger, als in den Jahren vor Corona, die Zahl lässt sich aber durchaus sehen.

Als besondere Überraschung wird in diesem Jahr das Schwandorfer Erlebnisbad eine Woche später nochmals geöffnet. Diesmal für Badegäste auf vier Pfoten. Am Samstag, den 01.10. und am Sonntag, den 02.10., dürfen Hunde dort von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr plantschen.

Für die Vierbeiner gibt es eine eigene Haus- und Badeordnung, die beim Besuch zu beachten ist.