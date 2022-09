4 Verletzte nach Schlägerei zwischen 2 Jugendgruppen

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Jugendgruppen in Hof sind am Freitagabend vier junge Leute verletzt worden.

Gegen 23 Uhr kam es in der Schollenteichstraße zu der Auseinandersetzung, an der insgesamt 12 Personen beteiligt waren. Dabei wurde unter anderem mithilfe einer größeren Musikbox herumgeschlagen. Gegen das Gesicht eines am Boden liegenden Jugendlichen wurde mit Füßen getreten. Letztlich trugen vier Personen Verletzungen davon, einer musste sogar ins Klinikum gebracht werden. Bei zwei 20-Jährigen wurde zudem ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Sie müssen sich nun noch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.