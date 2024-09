Ermittlungen wegen Kindesmisshandlung in Kita

Um ein Kind in eine Kindertagesstätte zu geben, brauchen Eltern Vertrauen. In einer oberfränkischen Kita könnte dieses Vertrauen nun zu Bruch gegangen sein.

In einer oberfränkischen Kindertagesstätte soll ein 17 Monate altes Kind misshandelt worden sein. Ermittelt wird gegen eine Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte in der Marktgemeinde Küps (Landkreis Kronach), teilten die Staatsanwaltschaft Coburg und die Kriminalpolizei Coburg mit.

Dem Kind wurden den Angaben zufolge am Montag während der Mittagsruhe unter anderem eine Schädelprellung, mehrere Hämatome am Kopf und am Rücken sowie Kratzverletzungen zugefügt. Eine rechtsmedizinische Untersuchung des Kindes sei durchgeführt worden, wobei das genaue Ergebnis noch ausstehe. (dpa/lby)