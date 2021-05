Eröffnung der Badesaison an drei Seen in Regensburg

Dieses Wochenende startet in Regensburg die Badesaison am Guggenberger, Sarchinger und Roither See. Die Gewässer sind für den Ansturm von Badefans und Sonnenanbeter auf bestens gerüstet.

Für den kleinen Hunger oder Durst gibt’s an den Kiosken Snacks und Getränke „to go“. Auf den weitläufigen Liegewiesen können die Besucher dann schön schlemmen. Also – Spazierengehen, Joggen, Verweilen und Schwimmen vor Ort „ja“ – Grillen, Partys, sich treffen „nein“! Kann man alles nachlesen in der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.