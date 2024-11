Erste Kabel für Stromtrasse SuedOstLink in Bayern verlegt

Der Bau der Stromtrasse SuedOstLink von Mecklenburg-Vorpommern nach Bayern geht voran. Nun wurden im Landkreis Hof erste Kabel verlegt. Bereits in wenigen Jahren soll Strom durch sie fließen.

Der Netzbetreiber Tennet hat im Landkreis Hof in Oberfranken die ersten Kabel für die Stromtrasse SuedOstLink verlegt. Mit der vollständig als Erdkabel verlaufenden Trasse soll ab 2027 Windstrom aus dem Norden und Osten Deutschlands in den Süden transportiert werden, wie ein Sprecher mitteilte. Im Gegenzug soll über den SuedOstLink auch Sonnenstrom aus Bayern in den Norden gelangen.

Die Trasse verläuft von einem sogenannten Netzverknüpfungspunkt in Klein Rogahn nahe Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern über Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt bis zum Netzverknüpfungspunkt Isar bei Landshut. Der bayerische Abschnitt der Trasse ist rund 270 Kilometer lang. Die ersten Kabel in Bayern landeten nun bei Feilitzsch im Boden. Sie verlaufen in rund zwei Meter tiefen Kabelgräben und kreuzen unter anderem Gleise und Flüsse. (dpa/lby)