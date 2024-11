Durchsuchung: Zoll findet dutzende Waffen und Schwarzpulver

Die Bundespolizei hat in Oberfranken drei 15-Jährige kontrolliert, die in …

Jugendliche schmuggeln Waffen über die Grenze Die Bundespolizei hat in Oberfranken drei 15-Jährige kontrolliert, die in …

Jugendliche schmuggeln Waffen über die Grenze Die Bundespolizei hat in Oberfranken drei 15-Jährige kontrolliert, die in …

Symbolfoto: Paula, pexels.com