Von 3. bis 8. Mai gibt es pandemiebedingt die erste Online-Ausbildungsmesse der Agentur für Arbeit Weiden.

Die Arbeitsagentur bietet Unternehmen so die Möglichkeit sich zukünftigen Auszubildenden zu präsentieren und Kontakt aufzunehmen. Per Klick mit dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone – Kostenlos und ganz ohne eine Voranmeldung kann jeder die Ausbildungsmesse Nordoberpfalz besuchen. Berufsberater führen Sie dann per Chat oder Videochat durch das Programm. Es ist auch möglich, live mit den Unternehmen zu chatten.

Den Link zur Ausbildungsmesse finden Sie hier.