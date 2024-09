Last-Minute-Ausbildungsbörse in Weiden

Schule vorbei und noch keinen Ausbildungsplatz gefunden? Keine Panik!

Schulabgänger können von Montag bis Mittwoch bei der Last-Minute-Ausbildungsbörse der Agentur für Weiden vorbeischauen. Hier werden die aktuellen noch offenen Ausbildungsstellen präsentiert. Am Montag sind die Gesundheitsberufe dran, am Dienstag der Einzelhandel und am Mittwoch die Stellen in den Bereichen Handwerk, Technik, Elektro und EDV. Einfach zwischen 14 und 16 Uhr im BIZ vorbeikommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.