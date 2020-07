Erster Oberpfalztag 2021 in Amberg

Die Oberpfalz bekommt ihr eigenes Fest: Nächstes Jahr am 15. und 16. Mai soll es den allerersten Oberpfalztag geben. Von da an soll er im 2-Jahres-Turnus in unterschiedlichen Städten der Oberpfalz abgehalten werden, den Beginn macht 2021 die Stadt Amberg. Für die Planung des Programms sind jetzt auch Sie gefragt

Wer sich als Einzelperson, Firma oder Verein beim Oberpfalztag beteiligen möchte, um die facettenreiche Oberpfalz zu zeigen, soll sich beim Oberpfalzmarketing melden. Der Ideenwettbewerb inklusive Preisausschreibung wird noch im Juli starten.

Hier gelangen Sie zur Website des Oberpfalztags.