Eschenbach: Abgasvergiftung nach Ehestreit

Ein Mann aus Eschenbach hat am Montagabend eine Abgasvergiftung erlitten, nachdem er sich nach einem Ehestreit in seinem Auto in der Garage eingeschlossen hatte.

Der 27-Jährige startete den Motor, um sich zu wärmen. Als er nach geraumer Zeit die Garage verlassen wollte, konnte er plötzlich das Tor nicht mehr öffnen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits eine starke Abgasbelastung in der Garage gebildet.

Der 27-Jährige rief seine Frau mit dem Handy an, die ihn glücklicherweise schnell befreien konnte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.