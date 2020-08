Eschenbach: Waldbrand zwischen Schlammersdorf und Naslitz

Die aktuelle Wetterlage führt vielerorts zu massiver Trockenheit und damit steigt die Waldbrandgefahr. Nachdem die Oberpfalz bisher noch verschont geblieben war, kam es am Samstag zu einem Waldbrand in Eschenbach, im Landkreis Neustadt an der Walsnaab.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Nachmittag bei Schlammersdorf Stroh auf einem Feld in Brand. Die Flammen breiteten sich schnell über das ganze Feld in einer Länge von ca. 300 Metern aus. Dadurch wurde auch der angrenzende Wald entzündet.

Insgesamt waren 16 Feuerwehren mit rund 300 Mann im Einsatz um den Flammen her zu werden. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens an der Natur steht noch nicht fest. Vorläufigen Ermittlungen zufolge schließt die Polizei Brandstiftung als Ursache aus.