Burglengenfeld: Nach Fahrradsturz im Rausch auf dem Gehweg eingeschlafen

Nach Fahrradsturz im Rausch auf dem Gehweg eingeschlafen – so lautet die Überschrift einer Meldung der Burglengenfelder Polizei vom Samstagabend.

Ein 32-jähriger Burglengenfelder wurde am Samstag gegen 22 Uhr von Ersthelfern an der Hauptstraße in Saltendorf schlafend auf einem Gehweg aufgefunden. Der Mann war offensichtlich aufgrund seines stark alkoholisierten Zustands mit seinem Fahrrad gestürzt und schließlich – trotz leichter Verletzungen durch den Sturz – einfach eingeschlafen. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Nachgang stellte sich dann noch heraus, dass das E-Bike des Mannes gestohlen wurde. Der eigentliche Besitzer des Elektro-Citybikes der Marke Zündapp/GREEN 5.0 in den Farben Schwarz und Grün, möchte sich bitte bei der Polizei in Burglengenfeld melden.