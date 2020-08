Europäische Fledermausnacht – auch in der Oberpfalz

Fledermäuse gelten europaweit als bedrohte Tiergruppe. Damit die mehr Aufmerksamkeit bekommen, wurde die europäische Fledermausnacht ins Leben gerufen. Mit Veranstaltungen in ganz Europa – auch in der Oberpfalz.

Die Oberpfalz hat eine große Bedeutung für die Fledermäuse. Die Großen Hufeisennasen kommen in Deutschland beispielsweise nur noch in Hohenburg im Landkreis Amberg-Sulzbach vor. Dort können sie auch beobachtet werden. Bei der europäischen Fledermausnacht, vom 29. auf den 30. August, können Sie außerdem in Cham Fledermausschützern beim Fangen und Untersuchen von Fledermäusen über die Schulter schauen und einen Blick in die Quartiere der Fledermäuse werfen.

Infos zu Veranstaltungen gibt’s hier

Um den bedrohten Fledermäusen zu helfen, sollte vor allem auf das Wohl von Insekten geachtet werden. Denn das ist die Hauptnahrungsquelle der heimischen Fledermausarten. Vor allem der Einsatz von Pestiziden gefährdet die Insekten und damit auch die Fledermäuse. Naturnahe Gärten mit heimischen Sträuchern oder auch der Einkauf von Biolebensmitteln hingegen helfen ihnen bei der Futtersuche.