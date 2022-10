Eurowings-Pilotenstreik trifft München erneut

Auch am zweiten Tag des Pilotenstreiks bei Eurowings sind in München Flüge ausgefallen. Der Flughafen führte am Dienstag zahlreiche Flüge als annulliert auf, nach Angaben eine Sprechers fielen insgesamt 24 Flüge aus. Sechs – drei Starts und drei Landungen – sollten wie geplant stattfinden.

Auch die je drei Starts und Landungen von Eurowings Discover in München sollten wie geplant stattfinden. Dort streiken die Piloten nicht. Dies gilt auch für die österreichische Tochter Eurowings Europe, die die Eurowings-Verbindungen am Nürnberger Flughafen betreut, so dass es dort am Dienstag nicht zu Ausfällen kommen sollte.

Insgesamt wollen die Piloten bei der Lufthansa-Tochter drei Tage streiken, also bis zum Mittwoch. Am Montag waren laut Eurowings insgesamt 240 von 488 Flügen ausgefallen. Es ist bereits der zweite Streik binnen weniger Wochen. In der Tarifauseinandersetzung geht es unter anderem um eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit und zusätzliche freie Tage. (dpa/lby)