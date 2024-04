Ex-Footballstar O.J. Simpson gestorben

© John Gurzinski/epa Pool/dpa

Der frühere US-Footballstar O.J. Simpson, der 1995 in einem spektakulären Prozess wegen Mordes an seiner Ex-Frau freigesprochen worden war, ist tot. Simpson sei am Mittwoch im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben, teilte seine Familie auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, mit. Sein Anwalt bestätigte die Nachricht vom Tod Simpsons zudem gegenüber dem Online-Portal «TMZ».

Simpson sei von seinen Kindern und Enkelkindern umgeben gewesen, als er starb, teilte die Familie mit. «Während dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Anstand zu respektieren.» Die Erfolge von Simpson auf dem Spielfeld würden in den Archiven der Football Hall of Fame im US-Bundesstaat Ohio bewahrt, in die er 1985 aufgenommen worden war, teilte Jim Porter, Präsident der Ruhmeshalle, mit. (dpa)