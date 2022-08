Exhibitionist entblößt sich vor Radfahrerinnen

In Hirschaid im Landkreis Bamberg hat sich am Freitagnachmittag ein bislang unbekannter Mann vor Radfahrerinnen entblößt. Der Mann hielt sich gegen 15 Uhr am Radweg an der Autobahnüberführung zwischen Hirschaid und Seigendorf auf. Als zwei Radfahrerinnen an ihm vorbeikamen, öffnete der Unbekannte seine Hose und führte Masturbationshandlungen an seinem Glied durch. Danach ging er wortlos davon. Die Kripo Bamberg bittet um Zeugenhinweise. Der Mann konnte so beschrieben werden:

45 Jahre alt

1,70 m groß

bekleidet mit schwarzem T-Shirt und kurzer Hose