In Eschenbach im Landkreis Neustadt ist am Donnerstag ein Exhibitionist festgenommen worden, der zuvor an seinem Geschlechtsteil herum manipuliert hatte.

Ein Zeuge hatte die Polizei informiert. Ihm war der 18-Jährige bereits einen Tag vorher aufgefallen, als er sich in der Öffentlichkeit selbst befriedigte. Der junge Mann wurde nach Erledigung der polizeilichen Sofortmaßnahmen wieder entlassen. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizeiinspektion Eschenbach melden.