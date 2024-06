Fernsehpreis und Top-Quoten für OTV

Philipp Gehringer und Maria Krös von Oberpfalz TV sind die Gewinner des BLM-Lokalfernsehpreises in der Kategorie Nachwuchs. Die beiden reisten im vergangenen Jahr in die Ukraine und begleiteten die Weidener Hilfsorganisation Space Eye. Die Film-Dokumentation darüber wurde jetzt ausgezeichnet.

Dokumentation über Hilfskonvoi in die Ukraine ausgezeichnet

„Chef, ich würde gerne einen Hilfskonvoi in die Ukraine begleiten.“ – OTV-Volontär Philipp Gehringer hat sich viel vorgenommen: Eine Reise in ein Kriegsgebiet.

Er wollte zeigen, wie die Arbeit der lokalen Hilfsorganisationen in der Ukraine aussieht. Zusammen mit Kamerafrau Maria Krös und der Hilfsorganisation Space-Eye aus Weiden ging es einige Wochen später in die Ukraine. Mehrere Tage waren sie mit den Helfern im Südwesten des Landes unterwegs.

Dabei besuchten sie unter anderem Schulen, ein Krankenhaus und verschiedene Flüchtlingsunterkünfte. Die Eindrücke vor Ort schwankten zwischen Hoffnung und Hilflosigkeit.

In einem bewegenden Film mit dem Titel „Wir müssen anderen Menschen helfen“ erzählen sie von ihren Begegnungen, Eindrücken und den Menschen vor Ort.

Die BLM-Jury hat die Dokumentation jetzt mit dem BLM-Lokalfersehpreis in der Kategorie Nachwuchs ausgezeichnet. Die Fachjury um ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, SAT.1-Senderchef Marc Rasmus und vielen weiteren Experten aus Funk und Fernsehen, zeigte sich begeistert von den emotionalen Bildern des Films und der authentischen Schilderung der Situation in der Ukraine.

„Wir freuen uns wahnsinnig über diese Auszeichnung! Großer Dank gilt aber auch der Hilfsorganisation Space-Eye und den Menschen in der Ukraine, die dafür gesorgt haben, dass unser Film echte Einblicke in die Geschehnisse vor Ort bietet.“, freuten sich Maria Krös und Philipp Gehringer bei der Preisverleihung in Nürnberg.

Immer mehr OTV-Zuschauer

Grund zur Freude hatten die Oberpfälzer Fernsehmacher auch bei der Funkanalyse Bayern 2024. Die Funkanalyse Bayern liefert seit 1992 Reichweitenzahlen und Daten zur qualitativen Programmbewertung für die bayerischen Lokalfernsehprogramme.

Auch in diesem Jahr zeigt sich, dass OTV relevant und beliebt ist und weiterhin an der Spitze der lokalen Fernsehsender Bayerns steht.

Im weitesten Seherkreis belegen die Oberpfälzer den ersten Platz unter den bayerischen Lokalprogrammen. 34,5 Prozent der Menschen im Sendegebiet von Oberpfalz TV schalten regelmäßig ihren Heimatsender ein – das sind 187.000 Zuschauer und damit noch einmal 4.000 mehr als vor einem Jahr.

Täglich sind es 56.000 Zuschauer, die das Programm der Amberger Fernsehmacher einschalten. Damit gehört OTV gehört erneut zu den reichweitenstärksten Lokalsender Bayerns.

„Wir freuen uns sehr über die Ergebnisse der Funkanalyse Bayern 2024. Dass OTV erneut als Bayerns führender Lokal-TV-Sender bestätigt wurde, ist ein großer Erfolg für unser Team und zeigt, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Unser Dank für diese hervorragenden Zahlen gilt natürlich unseren Zuschauerinnen und Zuschauer!“, so OTV-Geschäftsführer Christoph Rolf.

Lob für Programm und Moderatoren

Zu den beliebtesten Sendungen von OTV gehören das Magazin, die OTV-Wetterschau und die Oberpfälzer Heimat. Spitzenreiter ist die Sendereihe Mein

Landkreis mit einer Durchschnittsnote von 1,9. Auch die Moderatoren werden von den Zuschauern als sympathisch, glaubwürdig und kompetent bewertet – alle Moderatoren können sich über Noten im Einserbereich freuen.

„Wir sind begeistert von der großen Beliebtheit unserer Sendungen und den hervorragenden Bewertungen unserer Moderatoren. Besonders stolz sind wir auf die Top-Bewertung von ‚Mein Landkreis‘ und das positive Feedback für unser gesamtes Team“, freut sich OTV-Programmchef Bastian Gottswinter.

Auch die Programmqualität wurde bei der Funkanalyse Bayern abgefragt: Die Zuseher beurteilen das Programm als seriös, verständlich, kurzweilig und

unterhaltsam. OTV sei nah am Menschen und bringe die Themen, die die Menschen in der Region bewegen.