Wenders beim Europäischen Filmpreis für Lebenswerk geehrt

Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Starbesetzung für Spielberg-Film wächst mit Josh O’Connor an Weder Titel noch Inhalt von Steven Spielbergs nächstem Film sind bekannt, doch …

Starbesetzung für Spielberg-Film wächst mit Josh O’Connor an Weder Titel noch Inhalt von Steven Spielbergs nächstem Film sind bekannt, doch …

In Hollywood zählt er zu den Großen – bei einer Körpergröße von knapp …

Danny DeVito wird 80 – mit Trampolinspringen in Schwung In Hollywood zählt er zu den Großen – bei einer Körpergröße von knapp …

Danny DeVito wird 80 – mit Trampolinspringen in Schwung In Hollywood zählt er zu den Großen – bei einer Körpergröße von knapp …

Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Christoph Soeder/dpa