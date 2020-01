Am Montagabend hat es auf einem Golfplatz in Lauterhofen im Landkreis Neumarkt gebrannt. Ein aus Stroh errichtetes Unterstellgebäude stand in Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo Regensburg ermittelt.