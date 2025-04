Feuer bei Firma für Verpackungsfolie

Auf dem Gelände eines Kunststoffherstellers in Oberfranken bricht in der Nacht ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist bis in die Morgenstunden im Einsatz.

Bei einem Brand auf dem Gelände einer Firma für Verpackungsfolie in Geroldsgrün (Landkreis Hof) ist ein geschätzter Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Verletzte durch das Feuer in der Nacht gab es keine, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr war demnach bis zum Morgen wegen Nachlöscharbeiten im Einsatz. Die Ermittlungen zur zunächst unbekannten Ursache dauerten an. (dpa/lby)