Bayreuth: Student stirbt nach Brand in Wohnheim

In einem Wohngebäude in Bayreuth bricht in der Nacht zum Ostersonntag ein Feuer aus. Ein Bewohner wird durch den Brand schwer verletzt. Nun ist der junge Mann an seinen Verletzungen gestorben.

Nach dem Brand in einem Bayreuther Studentenwohnheim ist ein junger Mann an seinen Verletzungen gestorben. Dabei handelt es sich um den 23-Jährigen, der bei dem Zimmerbrand in der Nacht zum Sonntag lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, wie die Polizei mitteilte. Er war unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein Bewohner hatte das Feuer in jener Nacht bemerkt und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte fanden nach Feuerwehrangaben den lebensgefährlich verletzten 23-Jährigen in der brennenden Wohnung und retteten ihn aus dem viergeschossigen Gebäude.

Zehn Bewohner seien vom Rettungsdienst versorgt worden, hieß es weiter. Zwei von ihnen klagten über Beschwerden, eine Frau wurde daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Mit Ausnahme der Brandwohnung sind laut Feuerwehr alle Wohnungen weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (dpa/lby)