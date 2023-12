In einem Schwandorfer Supermarkt drückte am Dienstagmittag ein Unbekannter einen Feuermelder ein, obwohl es dafür keinen Grund gab.

Daraufhin wurde das gesamte Warenhaus geräumt. Feuerwehr und Polizei rückten an, um letztlich den mutwillig aktivierten Feuermelder festzustellen. Die Polizei hat Spuren am Melder gesichert und ermittelt wegen Missbrauch von Notrufen. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Schwandorf entgegen.