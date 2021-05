Feuerwehr und Polizei retten Wanderfalken

Eine Tierrettung sorgte am Samstag in der Weidener Innenstadt für Aufsehen. Eine Anwohnerin hatte gemeldet, dass ein möglicherweise verletzter Vogel seit einem Tag auf dem Hausdach sitzt und sich nicht mehr bewegt.

Die Polizei rückte aus und stellte fest, es handelt sich um einen Wanderfalken – immerhin der schnellste Vogel der Welt. Ein Polizist und ein Feuerwehrmann ließen sich mit einer Feuerwehrdrehleiter auf das Dach befördern und brachten das Tier nach unten. Der Vogel wurde in den Greifvogelpark nach Wunsiedel gebracht. Nach aktuellem Stand ist der Wanderfalke unverletzt und hatte womöglich seinen ersten Ausflug etwas ungeschickt auf dem Dach in der Altstadt beendet. Er soll voraussichtlich am Dienstag wieder freigelassen werden.