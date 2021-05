Weiden: Maskenpflicht in der FuZo fällt

Der Inzidenzwert in Weiden bleibt unten. Am heutigen Dienstag beträgt er sogar unter 10. Nun hat die Stadt die oft kritisierte Maskenpflicht in der gesamten Fußgängerzone für nichtig erklärt. Ab Donnerstag, den 27. Mai ist es dann zum ersten Mal soweit – allerdings nur an Tagen an denen kein Wochenmarkt stattfindet.

An den Wochenmarkttagen (regelmäßig Mittwoch und Samstag) besteht in der Zeit von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr weiterhin Maskenpflicht in der gesamten Fußgängerzone, auf dem Marktgelände selbst besteht FFP2-Maskenpflicht. Des Weiteren entfällt auf sämtlichen öffentlichen Spielplätzen ab Donnerstag ebenfalls die Maskenpflicht.