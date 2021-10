Eine Fliegerbombe konnte am Freitag in Bayreuth erfolgreich entschärft werden. Am Vormittag hatten Arbeiter auf einer Baustelle im Stadtteil St. Georgen eine circa 250 Kilo schwere englische Fliegerbombe gefunden.

Alle Anwohner im Radius von 500 Metern mussten evakuiert werden. Die Bombe konnte von Fachleuten eines Sprengkommandos entschärft werden. Um circa 23 Uhr war die Aktion beendet und die Anwohner konnten in ihre vier Wände zurückkehren.