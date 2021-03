Ein technischer Defekt ist wohl Schuld an einem Pkw-Brand Mittwochvormittag in Flossenbürg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Eine 52-Jährige stellte ihren Wagen wegen eines technischen Defekts am Straßenrand ab. Kurz danach roch es schon verschmort. Die Frau rief die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum schon in Vollbrand. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.