Oberpfalz Marketing sucht das schönste Weiden-Foto

Das Oberpfalz Marketing sucht im März das schönste Foto aus Weiden.

Sie können da jetzt mitmachen und Ihr Foto einreichen. Einzige Vorgabe: Das Bild muss in Weiden aufgenommen worden sein. Dabei ist egal, ob es sich um ein aktuelles Foto handelt, oder um ein altes Bild von Ihrer Festplatte. Das Siegerfoto kommt dann in den Oberpfalz Kalender 2022. Außerdem gibt es einen 100€ Gutschein von Foto Brenner und ein 1000 Teile Puzzle mit dem Siegermotiv. Die Teilnahme funktioniert einfach über Instagram: Im März das Bild posten und die Hashtags #meineoberpfalz und #weiden drunter. Und schon sind Sie dabei. Sie können auch über Facebook teilnehmen. Posten Sie dafür das Bild einfach in diese Gruppe. Viel Erfolg!