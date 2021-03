FrühlingsQuiz mit Friedolin in Tirschenreuth startet

Heute startet das FrühlingsQuiz mit Friedolin in Tirschenreuth.

Blau-gelb ist er. Der Friedolin. Ein kleines Vögelchen. Und der zwitschert Ihnen ein paar Tipps fürs FrühlingsQuiz in Tirschenreuth. Da geht´s ab heute (01.03.2021) einmal quer durch die Tirschenreuther Geschäfte zum Buchstaben jagen. Insgesamt gibt´s 20 Stationen. Und an diesen Stationen, zum Beispiel in den Schaufenstern, sitzt der Friedolin und gibt Tipps. Und am Ende haben Sie ein Lösungswort.

Mitmachen kann jeder. Sie allein, oder mit dem Partner, mit den Kids oder der besten Freundin.

Einsendeschluss der Lösung is der 31. März 2021. Zu gewinnen gibt´s tolle Preise.

Die Rätselvorlage zum Ausdrucken und eine Karte mit allen Geschäften, die da mitmachen, finden Sie hier auf der Homepage der Stadt Tirschenreuth.