Franken gegen die Oberpfalz: Ein Lied

Die Oberpfalz und Franken, irgendwie ist das wie Feuer und Wasser. Irgendwie passt es nicht zusammen!

Merkt man ja auch immer schön im Fasching, wenn die Altneihauser Feierwehrkapell´n den Franken den Marsch bläst. Ines Procter ist als Fränkin, auch bei der Fastnacht in Franken dabei und die hält natürlich Franken hoch - so auch im jetzt neuen Franken-Rap… Allerdings darf da auch die Altneihauser Feierwehrkapell´n und Norbert Neugirg nicht fehlen. Weil am Ende halten Oberpfälzer und Franken dann ja doch zam!