Wenn Frühschoppenmoderator Jürgen Meyer zum Sonntagmorgenfrühstück lädt, dann kommen die Stars und Sternchen auch zu früher Stunde von weit her angereist. Und so machte sich Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin und Podcasterin Franziska Wanninger schon frühmorgens auf den Weg aus München um mit Jürgen über Gott und die Welt zu plaudern. Was da so gesprochen wurde, das gibt es wie immer nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/