Blue Devils sind zurück auf dem Eis

Acht Monate gab es in der Hans-Schröpf-Arena kein Eishockey zu sehen, nun sind die Blue Devils Weiden zurück auf dem Eis. Im Testspiel gegen die Black Dragons Erfurt setzten sich die Weidner nach einer starken Leistung mit 9:0 durch. Die Devils hatten die lange Pause anscheinend gut verdaut und zeigten in der Partie durchaus schöne Ansätze. Dementsprechend zufrieden war Trainer Ken Latta, der seiner Mannschaft nach dem Spiel eine gute Leistung attestierte.

Das erste Drittel begann munter und es ging hin und her. Beide Mannschaften konnten eine Überzahlsituation nicht nutzen und so war es in der neunten Minute Marco Pronath, der den Puck in die linke Ecke schlenzen konnte und auf 1:0 für Weiden stellte. Wenige Minuten später erhöhte Neuzugang Dennis Palka nach einer schönen Kombination auf 2:0 für die Blue Devils. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die erste Pause.

Im zweiten Drittel brach dann eine wahre Torflut über die Black Dragons aus Erfurt herein. Im Minutentakt erhöhten die Devils bis zur zweiten Pause auf 7:0. Schöne Kombinationen vollendeten Habermann, Schmidt, Jakob und Nick Latta (2x) zur auch in der Höhe verdienten Führung nach 40 Spielminuten.

Im letzten Drittel erhöhte Neuzugang Palka bereits nach 50 Sekunden in Überzahl auf 8:0. Kurz vor Schluss setzte erneut Palka den Schlusspunkt und vollendete eine tolle Kombination über Rubes zum 9:0. Ein guter Auftritt der Blue Devils, der Lust auf mehr macht.