Frau aus dem Flutkanal gerettet – Polizei sucht Zeugen

Wichtige Zeugen gesucht! Am Sonntagmittag erhielt die Polizei in Weiden einen Anruf, dass wohl soeben eine Person aus Flutkanal gerettet worden war und zwar in der Nähe des Ludwig-Wolker-Weges.

Als die Beamten vor Ort ankamen, wurde gerade eine Frau durch Rettungskräfte erstversorgt. Wie und wieso sie ins Wasser geriet, ist unklar. Aus diesem Grund sucht die Polizei zwei Personen, die die Frau offenbar aus dem Wasser gerettet haben. Die zwei Ersthelfer waren schon weg, als die Polizei am Flutkanal eintraf. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Weiden zu melden.