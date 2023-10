Frau bedroht Feuerwehr mit Waffe

In Bayreuth musste die Polizei am Freitagnachmittag bei einem Brandeinsatz einschreiten, weil Feuerwehrleute mit einer Waffe bedroht wurden.

Diese sollten eigentlich einen Kleinbrand in einem Garten am Saaser Berg löschen. Die 52-jährige Hausbewohnerin stellte sich ihnen jedoch in den Weg und bedrohte sie mit einer Schusswaffe und einer Axt. Die Feuerwehr musste sich zurückziehen. Auch die eintreffenden Polizeibeamten wurden durch die Frau auf gleiche Weise bedroht. Um die Frau zu überwältigen, mussten die Polizisten schließlich ihre Dienstwaffe nutzen und schießen. Ein Notarzt versorgte die 52-Jährige anschließend. Laut Angaben des Arztes besteht für sie keine Lebensgefahr. Weitere Verletzte gab es nicht.