Frau fliegt in den Urlaub und lässt Katze tagelang allein

Eine Frau aus Niederbayern ist in den Urlaub geflogen und hat ihre Katze tagelang allein in der Wohnung zurückgelassen. Die Hausmeisterin wurde nach fünf Tagen durch das laute Klagen der Katze auf die Situation aufmerksam, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Die verständigten Einsatzkräfte befreite das verwahrloste Tier und informierte das Veterinäramt.

Laut den Angaben soll die 34-Jährige bereits am Freitag für einen Urlaub nach Frankreich geflogen sein. Ihre Katze ließ sie dabei mit etwas Nassfutter und zwei Schüsseln Wasser allein in der Wohnung in Plattling (Landkreis Deggendorf) zurück. Bei Eintreffen der Polizei war das Futter bereits von Maden befallen und das Wasser vertrocknet. Ob die Besitzerin aus ihrem Urlaub zurückgekehrt ist, kann die Polizei nicht sagen. Sie plante laut Angaben erst am Samstag zurückzukehren. (dpa/lby)