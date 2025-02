Frau von Auto mitgeschleift

Tragischer Unfall am Samstagmorgen in Neunburg vorm Wald im Kreis Schwandorf. In der Bahnhofsstraße wollte eine Frau zu ihrem Mann ins Auto steigen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei rutschte der Ehemann vom Bremspedal ab und betätigte das Gaspedal. Das Auto setzte sich in Bewegung und schleifte die Frau etwa 10 Meter mit. Das Auto krachte gegen einen Bauzaun und kam dadurch zum Stehen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.