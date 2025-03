Hund läuft in Auto – Hundehalter gesucht

Am Freitagabend ist es in Neunburg vorm Wald im Kreis Schwandorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund gekommen. Ein 18-jähriger Autofahrer war in Richtung Eixendorfer Stausee unterwegs, als eine herrenlose Bulldogge plötzlich auf die Fahrbahn lief.

Das Tier kollidierte mit dem Fahrzeug, flüchtete jedoch humpelnd vom Unfallort. Trotz intensiver Suche konnte der Hund nicht gefunden werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei in Neunburg vorm Wald bittet um Hinweise zum Besitzer des Hundes.