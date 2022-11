Frau wurde in Regensburg sexuell belästigt

In Regensburg sind am Donnerstagabend mehrere Schüsse aus einer …

Schüsse aus Schreckschusspistole – Zeugen gesucht In Regensburg sind am Donnerstagabend mehrere Schüsse aus einer …

Schüsse aus Schreckschusspistole – Zeugen gesucht In Regensburg sind am Donnerstagabend mehrere Schüsse aus einer …

Die Polizei in Regensburg hat einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der …

Einbrecher in Regensburg auf frischer Tat ertappt Die Polizei in Regensburg hat einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der …

Einbrecher in Regensburg auf frischer Tat ertappt Die Polizei in Regensburg hat einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der …

Durch Handauflegung und Gebet hat Bischof Dr. Rudolf Voderholzer am Samstag im …

Bischof weiht 2 verheiratete Männer zu Diakonen Durch Handauflegung und Gebet hat Bischof Dr. Rudolf Voderholzer am Samstag im …

Bischof weiht 2 verheiratete Männer zu Diakonen Durch Handauflegung und Gebet hat Bischof Dr. Rudolf Voderholzer am Samstag im …

Foto: Daniel Kroha